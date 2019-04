Liste civiche al palo coi grillini, Di Michele: se ne parlerà in tempi diversi

TERMOLI. Che succederà ora che il Movimento 5 Stelle ha deciso di non aprire alle liste civiche ipotesi di alleanze in vista delle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio.

In città non erano poche le cordate attente a questa possibile carta, che avrebbe sparigliato gli assi consolidati conosciuti come centrodestra e centrosinistra.

Abbiamo chiesto lumi a Nicola Felice (Per Termoli), ma ci ha risposto così: «Sul prosieguo della nostra battaglia locale non posso decidere da solo, sentirò i miei e decideremo il da farsi».

Il commento lo abbiamo chiesto anche al candidato sindaco in pectore, Nick Di Michele: «Il movimento 5 Stelle ha da sempre proceduto politicamente basando le proprie iniziative sui programmi e sulle famose 5 stelle. L'apertura alle liste civiche era un modo ulteriore per avvicinarci ai territori e ai cittadini. Il movimento 5 Stelle nasce con le liste civiche, è nel suo Dna. Per ora questa esperienza è stata bloccata ma è intenzione del Movimento proseguire sul cammino dell'apertura ma con regole precise e con obiettivi certi. Qualche mese e tutto potrà avere un volto diverso».