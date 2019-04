M5S, inizierà in settimana la raccolta firme per la lista delle amministrative

TERMOLI. Prosegue il percorso di avvicinamento alle amministrative 2019 e il Movimento 5 Stelle Termoli, da sempre protagonista della piazza cittadina, incontra i cittadini con i suoi banchetti settimanali.

La mission è quella di interagire con i cittadini per portare loro le idee per una città e una comunità diversa.

«Saremo presenti in sede, la prossima settimana, dalle 16.30 in poi per raccogliere le firme di presentazione della lista e per discutere e confrontarci con tutti», ha riferito Nick Di Michele, candidato sindaco che attende solo l'ufficializzazione data dalla certificazione nazionale.