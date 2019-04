Dopo i candidati a sindaco, liste e partiti a caccia di aspiranti consiglieri

TERMOLI. Assodati i 5 candidati sindaci, con l’ultima novità di Marcella Stumpo, è caccia agli aspiranti consiglieri comunali. Dunque, con la Stumpo in campo Nick Di Michele, Francesco Roberti, Angelo Sbrocca e Remo Di Giandomenico si giocheranno il futuro di via Sannitica, anche se occorrerà sempre attendere il passaggio formale del 26 e 27 aprile, con la presentazione di liste e documenti elettorali, la curiosità è proprio chi colmerà e correrà nelle liste di appartenenza. Beh, di ieri ci sono nomi che spuntano un po’ a sorpresa. Fratelli d’Italia annovererà tra le proprie fila anche l’ex sindaco Alberto Montano, oltre a quella indipendente di Pietro Eremita.

Altri nomi sono quelli di Luciano Paduano e Silvana Ciciola. Nella Lega, invece, accanto ai consiglieri uscenti Annibale Ciarniello e Michele Marone, arriva quella innovativa di Rita Colaci, che ha lasciato Forza Italia. In casa dei Popolari per l’Italia di Vincenzo Niro, che avrà due liste (anche Diritti e libertà), oltre all’informata di ex sostenitori di Sbrocca, vedi Vincenzo Ferrazzano, Michele Barile, Vincenzo Sabella e Timoteo Fabrizio, si farà forza di candidare ex amministratori del calibro di Vincenzo Aufiero, Bruno Verini e Costanzo Pinti.