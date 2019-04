CAMPOBASSO. Sono 252 i progetti presentati nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e su cui si è avuta oggi la visita bis del premier Giuseppe Conte a distanza di poco più di due mesi a Campobasso.

Un numero di proposte definito sorprendente, frutto di un confronto tra amministratori pubblici e partenariato in appena due mesi, che vede ruggire un territorio che da fuori è visto come silente.

In sintesi, il messaggio lanciato dal capo dell'esecutivo giallo-verde.

Dei 252 progetti, che concorrono a dividersi i 9 miliardi che il Governo stanzierà per la rinascita del Sud, certo non tutti in Molise, il 45% sono a vocazione turistica e il 43% di natura infrastrutturale e tra questi, la sempreverde strada a 4 corsie tra Venafro e Termoli e il progetto del porto promosso dal sindaco Angelo Sbrocca, stamani in prefettura.