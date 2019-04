Riformisti, conservatori, “regressisti” e opportunisti

LARINO. Riformisti, conservatori, “regressisti” ed opportunisti.

Nel mondo politico, c’è sempre chi “violenta” continuamente il senso delle parole. Lo fa al solo scopo di non farsi capire, avendo ogni interesse al riguardo. Ne consegue che, quando si legge una dichiarazione oppure si ascolta un intervento di “lor signori”, occorre stare bene attenti per restituire ad ogni termine utilizzato il suo significato reale. Un esempio? Basta prendere in esame due vocaboli di cui si fa uso (ma soprattutto abuso), a seconda di chi abbia a pronunciarli. I termini in questione sono quelli di “progressista” e di “conservatore. Di fronte ad un fenomeno nuovo, chi abbia deciso di affrontare diversamente una situazione che venga a proporsi, sicuramente è un progressista. Al contrario, sarebbe un conservatore chi continuasse a comportarsi con l’identica misura, seppure il mondo che gli gira d’intorno stesse cambiando forma, precipitevolissimevolmente.

Da sempre, gli uomini di Sinistra amano auto dichiararsi progressisti, e ritengono che - ad essere “conservatori” - siano quelli di Destra. Naturalmente, in questa sede, non si desidera operare una mera ricognizione lessicale. Si vuole solo porre in evidenza che – nella realtà fattuale – queste due categorie (politiche ed umane) si fondono per concretarne una terza, quella dei “regressisti”, che viene a spalmarsi sull’intero arco politico. Si tratta della personalizzazione di soggetti che, con le proprie opzioni, potrebbero essere in grado di mandare in rovina il Paese. Perciò ne consegue che ogni uomo di buona volontà, proprio nell'interesse del “bene comune”, debba imparare a snidare coloro che appartengono a tale categoria, sottolineandone – soprattutto nei Comuni - il ruolo negativo e sottoponendone i protagonisti alla pubblica riprovazione.

Alcuni esempi di regressismo: 1) negli Anni ‘70, i “progressisti” repubblicani di Ugo La Malfa si opposero all'introduzione della tv a colori “per non incentivare il consumismo”. Ne sortì che, quando la novità fece capolino sul mercato, l'industria nazionale – a causa del ritardo con cui s’era mossa - ne uscì distrutta sotto i colpi della concorrenza straniera. 2) La Fiom-Cgil, per difendere “diritti che non vengono concussi”, avrebbe preferito rinunciare allo Stabilimento di Mirafiori, dove pure essi erano regolarmente esercibili. 3) La vicenda della grande distribuzione, decantatasi quando oramai era troppo tardi. Oggi, la classifica delle catene commerciali nel mondo vede inserite nelle prime 5 posizioni l’americana ‘Walmart’, la francese ‘Carrefour’, le tedesche ‘Metro’ e ‘Schwarz’, l’inglese ‘Tesco’. Dove sono le società italiane? Non ne trovi una manco nelle prime 30 posizioni perché, quando nasceva la grande distribuzione nella Penisola, i negozianti ed i partiti regressisti (Destra e Sinistra unite) fecero in modo che le autorizzazione amministrative dovessero rimanere bloccate.

In Molise, la confusione delle lingue è identica a quella che si registra a livello nazionale, dal momento che gli uomini del Centrodestra (è ignoto su quali basi) vengono considerati “conservatori” da quelli del Centrosinistra mentre chi rappresenta quest’ultimo schieramento si auto proclama riformista. Insomma, tutti sono convinti di possedere la chiave della buona ‘governance’, seppure poi questa abbia a risolversi nell’applicazione delle addizionali più alte d'Italia e del ‘ticket’ sulle specialità medicinali e sulle prestazioni sanitarie. Però su una cosa almeno non c’è conservatorismo o progressismo che tenga: le indennità dei nostri consiglieri regionali. Secondo la Commissione parlamentare che si occupa del federalismo fiscale, le 15 Regioni a statuto ordinario per gli Uffici e per gli organi istituzionali spendono (in media) 100 euro per abitante, mentre il minuscolo Molise ne spande 368. Scendendo nel dettaglio, per i soli organi istituzionali, queste Regioni utilizzano 10 euro per abitante contro i 56,25 del Molise; per il personale, siamo a 42,45 contro 181,35. Ad onta della sua peculiarità di regione-minima, per tutta la struttura il Molise spende 368 euro ad abitante contro i 170 della Basilicata, i 141 l'Umbria ed i 152 delle Marche.

Di fronte a questi dati, taluni osservatori del fenomeno hanno dedotto che vengono sottratte risorse economiche a tutti i comparti per essere distribuiti ai consiglieri regionali e al personale. Difatti, per l'artigianato la Regione spende solo 6 centesimi per abitante; per lo sviluppo dell'economia montana 1,51; per l'assistenza sociale 34 euro contro i 53 delle 15 Regioni.