Quante liste in corso d'opera, l'ex sindaco Di Brino con Fratelli d'Italia

TERMOLI. Come scrivevamo già da giorni, procede spedita la proposta di candidatura di Antonio D’Ambrosio a capo della cosiddetta coalizione civica, quella che spera di rompere il fronte nel centrodestra e centrosinistra, aggregandone gli scontenti. Tra i suoi sostenitori, oltre Giuseppe Astore, Oreste Campopiano e Nicola Felice, anche Nino Barone, portavoce dei No Tunnel, che evidentemente non sosterrà Marcella Stumpo. E questa è certamente una sorpresa. D’Ambrosio conterebbe addirittura su 4 liste, queste le voci che circolano in città, oggi esplicitate nell’insegna unione civica “L’Altra Termoli”, ma tutte dovranno passare il giogo degli adempimenti elettorali.

Nel centrosinistra a Sbrocca arriverà anche il sostegno della lista in via di formazione dei pizzarottiani (Italia Bene Comune), mentre per Roberti ci sarà anche una civica a suo nome, che avrà all’interno, probabilmente, Nico Balice e Giuseppe Spezzano. Affollate di pezzi da 90 la Lega, con Rita Colaci, Michele Marone e Annibale Ciarniello e Fratelli d’Italia, che oltre a Luciano Paduano, Pietro Eremita, Silvana Ciciola e Alberto Montano, avrà anche Antonio Di Brino. Ancora in attesa della certificazione Nick Di Michele, col Movimento 5 Stelle. A domanda ha risposto anche Remo Di Giandomenico, che ha smentito voci di ritiro.