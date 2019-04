C'è chi si allontana già da Italia bene comune: noi stiamo con D'Ambrosio

TERMOLI. Giorni fa abbiamo dato notizia della costituzione del circolo locale di Italia Bene Comune, il movimento fondato da Federico Pizzarotti. Fervono i preparativi per le elezioni comunali termolesi. E, questi giorni, sono tante le liste che si stanno formando per provare a governare la cittadina. Su Italia Bene Comune, il cui circolo è guidato da Giorgio De Luca e che mirerebbe a sostenere il sindaco uscente Angelo Sbrocca, ci sono venti di burrasca, quelli agitati due sere fa al porto turistico Marina di San Pietro da Agostino La Luna.

«Il nuovo marchio dell’Italia bene comune, il nuovo simbolo, doveva esser assegnato a noi. All’improvviso, però, ci siamo sentiti defraudati perché il simbolo è stato dato a un altro ragazzo, tal Giorgio De Luca. Loro appoggiano il sindaco uscente Sbrocca, mentre noi siamo dissidenti. Siamo nati, proprio per non appoggiare la ricandidatura di Sbrocca. Vogliamo essere indipendenti anche se siamo leggermente di sinistra». «Noi siamo una lista indipendente che appoggerà e si candiderà con Antonio D’Ambrosio». I tempi sono stretti e le motivazioni della scelta di De Luca non arrivano. Ma, anche se dovessero arrivare, Agostino La Luna non tornerà indietro sui suoi passi.

«Noi non appoggiamo Sbrocca, né De Luca. Nelle altre parti in cui si vota non c’è stata questa coalizione con il Pd, non capiamo come mai a Termoli avvenga questa cosa!»