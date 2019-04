Italia in comune, De Luca: la lista sostiene Sbrocca

TERMOLI. Non è passata inosservata la dichiarazione di Agostino La Luna sul movimento Italia in Comune e la collocazione sulle prossime amministrative. A replicare è stato Giorgio De Luca, coordinatore cittadino della lista di Italia In Comune. «A seguito delle dichiarazioni a mio riguardo fatte e a seguito di erronee affermazioni fatte sia sui social e sia sulla stampa occorre effettuare alcune precisazioni utili per riportare la verità dei fatti. "Italia in comune" per le prossime elezioni amministrative del Comune di Termoli, con l'avallo dei vertici nazionali del movimento, ha deciso di sostenere la coalizione di centro-sinistra ed il candidato sindaco Angelo Sbrocca.

All'uopo è stata fatta una lista in appoggio al sindaco Sbrocca. Tali determinazioni sono state anche condivise con il referente di Italia in Comune Michele Abbaticchio (sindaco di Bitonto e vice sindaco della città metropolitana di Bari) che è venuto a Termoli per incontrare gli aderenti al movimento della città ed il sindaco Sbrocca. Pertanto risultano prive di ogni fondamento notizie diverse da quelle sopra evidenziate. Siamo sicuri dell’ottima affermazione della nostra lista alle ormai vicine elezioni e si coglie l'occasione per fare un in bocca al lupo a tutti i nostri candidati ed augurare a tutti una felice Pasqua».