Rush finale: settimana a singhiozzo per la presentazione delle liste

TERMOLI. Una settimana a singhiozzo per la presentazione delle liste alle prossime elezioni amministrative, sia per la Pasquetta odierna che per il 25 aprile, giovedì (non parliamo a Campobasso, dove in mezzo c'è anche la festa di San Giorgio, il patrono del capoluogo). Ponte lunghissimo e ufficio non sempre aperti per mettere in piedi tutti quegli adempimenti necessari poi a confluire nella documentazione finale da presentare tra venerdì e sabato.

Ma quante sono le liste che si attendono in riva all'Adriatico al traguardo di mezzogiorno del prossimo 27 aprile?

Il centrodestra che candida Francesco Roberti dovrebbe averne almeno 7: di cui tre coi partiti tradizionali, due civiche e altre due che orbitano attorno all'assessore regionale Niro.

Una sola il Movimento 5 Stelle con Nicolino Di Michele, mentre il centrosinistra punta ad averne almeno 5 o 6, per cercare di frenare gli ardori dell'opposizione. Sulla Rete della sinistra termolese allo stato non si ha notizia se sarà una sola, con Marcella Stumpo, idem per Remo Di Giandomenico, che a inizio operazioni elettorali voleva metterne in campo almeno 3, ma al di là dell'ufficializzazione da lui data alla stampa e all'opinione pubblica, altro è ignoto.

Infine, la coalizione civica Un'altra Termoli per Antonio D'Ambrosio, c'è chi li accredita di 4 liste. Potremmo sfiorare dunque i 20 simboli sulla scheda elettorale, ma non sarà semplice, raccogliere firme tutte valide nel numero minimo o rassicurante, specie in giorni di festa, è impresa ardua.