Da aspirante sindaco a candidato consigliere, la strategia di Remo Di Giandomenico

TERMOLI. Da candidato sindaco, come nel 2002, 2010 e 2014, a candidato consigliere comunale, come nel 1997, per limitarci ai mandati con l'attuale sistema elettorale della seconda Repubblica.

E' la combinazione elettorale che potrebbe interessare Remo Di Giandomenico, già 4 volte primo cittadino, dal 1980 al 1995 e dal 2002 al 2006, oltre che parlamentare e consigliere regionale dal 1995 al 2001, quando divenne deputato Udc.

Queste sono le indiscrezioni che si affastellano nelle ultime ore. Vedremo nel prosieguo delle prossime 24 ore.