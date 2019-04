Sempre meno candidati sindaci a Termoli, Antonio D'Ambrosio verso il ritiro

TERMOLI. Da 6 a 4: Si potrebbe ridurre di un terzo il novero dei candidati alle prossime elezioni amministrative di Termoli. Quasi scontato il riposizionamento di Remo Di Giandomenico, che dovrebbe optare per una candidatura al Consiglio comunale, magari nelle file del centrodestra, nelle ultime ore pare stia tramontando anche la candidatura di un suo affine, il cognato Antonio D'Ambrosio, che in politica è sempre stato su posizioni contrapposte a quelle dell'ex deputato Udc.

Delle 4 liste annunciate soltanto due sarebbero in realtà in rampa di lancio, troppo poco per un'operazione trasversale realmente efficace. Da stamani diversi esponenti della coalizione civica "Un'altra Termoli" stanno ipotizzando altri scenari sui candidati rimasti in campo.

Secondo indiscrezioni, l'ufficializzazione del suo ritiro dovrebbe avvenire in giornata.