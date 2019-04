Termoli bene comune: «L’antifascismo, oggi come ieri, è un’esigenza politica e morale»

TERMOLI. Anche la lista civica 'Termoli bene comune - Rete della sinistra', guidata da Marcella Stumpo, esprime le proprie riflessioni in merito al significato dell'anniversario della Liberazione d'Italia:

«“Abbiamo studiato. Sappiamo cos’è il fascismo”.

Con queste parole, efficacissime nella loro semplicità, scritte su uno striscione affisso alle finestre, gli studenti di una scuola di Prato hanno risposto ad una manifestazione filofascista, una delle tante che purtroppo vediamo ripetersi con il loro truce repertorio di braccia levate e grida scomposte, senza che le istituzioni sentano la necessità di impedirle.

Il clima attuale, di sdoganamento dell’osceno repertorio fascista, sembra accelerare il tentativo di svilire questa fondamentale festa civile, che resta invece la celebrazione più alta della vittoria dell’umanità e della libertà sulla ferocia e sulla dittatura: le parole miserabili di chi la definisce un derby non riescono a sporcare il volto luminoso di questa giornata di gioia e di unità.

Sembra assurdo doverlo sottolineare, ma il 25 aprile è una festa nazionale, non festa di una parte; la Liberazione fu un cammino lungo, che portò una minoranza di italiani a riscattare l’ignavia della maggioranza, fino a diventare lotta di popolo. E perciò essa non può essere festa solo di qualcuno, ma festa di tutti: l’antifascismo, oggi come ieri, è un’esigenza profonda, politica e morale, imprescindibile per chiunque abbia a cuore libertà, uguaglianza, democrazia.

Come dice Carla Nespolo, Presidente Nazionale dell’Anpi, la Resistenza di allora continua nella lotta a tutti i razzismi, e a tutte le forme di esclusione dei deboli e dei diversi, a cominciare dai migranti. E continua nel nostro rivivere e riportare in vita la storia, a scuola e fuori, nel nostro ricordare e testimoniare ciò che è stato, perché non possa essere mai più; per impedire che l’oblio consenta di ritenere passato per sempre un passato che invece non passa, e con il quale non abbiamo fatto ancora completamente i conti.

Noi di Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra sentiamo profondamente radicati nel nostro cuore di cittadini i valori che sono alla base della festa del 25 aprile; riconosciamo in questa ricorrenza la nascita della Repubblica e della Costituzione Italiana, e da questi valori traiamo ispirazione per le nostre linee guida e per costruire un nuovo patto di cittadinanza. Ribadiamo il nostro essere antifascisti ora e sempre, la nostra consapevolezza di avere radici saldamente fissate negli ideali di libertà, democrazia e fratellanza che il 25 Aprile testimonia sin da quel lontano 1945.

Gli stessi ideali del manifesto di Ventotene, straordinario sogno di un’Europa solidale e inclusiva ancora non nata, che oggi portiamo nelle piazze e nelle strade con le voci e i volti dei tanti che non rinunciano ad essere antifascisti, custodi della Costituzione e costruttori di un futuro libero. Con i volti e le voci dei tantissimi giovani e giovanissimi che nel 25 aprile riconoscono il senso del loro essere italiani, e rifiutano la violenza, il razzismo e il cuore nero dei nuovi fascismi».