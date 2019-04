Roberti al lavoro nella sede elettorale per la raccolta delle firme

TERMOLI. Mancano 48 ore alla presentazione delle liste al Comune di Termoli, così come negli altri 12 centri del basso Molise e in Molise. In tutto nella nostra regione sono 59, tra provincia di Campobasso e provincia di Isernia.

Uno dei candidati sindaci ha già aperto la sede elettorale si tratta del capogruppo uscente azzurro Francesco Roberti, a capo della coalizione di centrodestra, che ha inaugurato senza fronzoli l'attività da aspirante primo cittadino in corso Umberto.

Stamani, nel giorno della Festa della Liberazione, era al suo posto a raccogliere le firme.