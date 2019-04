Casa della salute, minoranza all'attacco a Larino sul destino del Vietri

LARINO. Nuova mozione della minoranza a Palazzo Ducale per ridare dignità all’ex ospedale Vietri.

I Consiglieri di minoranza Graziella Vizzarri, Franco Rainone, Vito Di Maria e Pardo Mezzapelle hanno presentato una mozione che verrà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, avente come oggetto la conversione dell’attuale “Casa della Salute” in Presidio ospedaliero. I promotori dell’iniziativa chiedono che l’ex Vietri riacquisti dignità e identità giuridica.

Alla luce dei fatti, l’attuale formula assistenziale ha impedito qualsiasi utilizzo di tipo ospedaliero e non ha fornito risposte soddisfacenti al territorio collegato a Larino, producendo solo un enorme dispendio di denaro pubblico, che comunque non ha avuto riscontri positivi. Una nuova classificazione si rende necessaria per il potenziamento dei servizi già attivi, quali Riabilitazione, Udi (Unità Degenza Infermieristica), ecc. Questa nuova forma, oltre a rafforzare le attività che già si svolgono, potrebbe portare all’attivazione di un centro di Primo Intervento. Questi sono i presupposti per poter iniziare a costruire una rete di servizi per il territorio e fronteggiare la mobilità passiva, che vede una migrazione di tanti cittadini molisani bisognosi di cure verso altre regioni, con sperpero di denaro da parte della Regione Molise.

La mozione, che verrà più ampiamente argomentata durante l’assise, ha lo scopo di stimolare le istituzioni a fare tutto quello che è nelle proprie possibilità per cercare di rispondere al fabbisogno sanitario dell’intera area frentana.