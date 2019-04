'Termoli bene comune' consegna la lista ufficiale: «Per cambiare il solo modo è partecipare»

TERMOLI. 'Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra' comunica di avere depositato in comune alle ore 8,30 di questa mattina la propria lista, della quale fanno parte 12 donne e 12 uomini, completa delle necessarie firme e delle linee programmatiche.

«Con questo atto, che siamo stati i primi a compiere questa mattina, ufficializziamo la nostra presenza nelle elezioni amministrative e la candidatura di Marcella Stumpo a sindaco di Termoli. Ringraziamo tutti coloro che venendo a firmare ci hanno consentito questa partecipazione elettorale.

La nostra è una lista di cittadini che da sempre o da ora hanno deciso di mettersi a disposizione della città, in spirito di servizio e di impegno civico, con una visione del governo di una comunità completamente all'opposto di ciò che abbiamo visto finora, specie negli ultimi cinque anni: proponiamo una Rivoluzione "gentile" che riporti in mano ai cittadini le scelte e la partecipazione, per far partire davvero un percorso di cambiamento e di condivisione.

La nostra lista nasce anche dalla lotta al tunnel e alla costante svendita dei beni comuni, e dall'annullamento della democrazia che il referendum negato ha costituito per tutta la cittadinanza; nasce dal desiderio di veder tornare al centro dell’amministrazione di Termoli i valori della sinistra vera, quella che si pone senza esitazione al fianco degli ultimi e non ha paura di parlare dei problemi veri di questa comunità, perseguendo la giustizia sociale e l’interesse pubblico.

Crediamo in un modo di amministrare che pratichi la trasparenza contro le tentazioni affaristiche, valorizzi l’impegno civico e scongiuri la chiusura in se stessa della politica, metta in comune saperi ed esperienze a vantaggio di tutti.

Forti solo della nostra onestà e dell’amore per Termoli, iniziamo oggi la nostra avventura, alla quale speriamo che tanti vogliano dare fiducia».