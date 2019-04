Addio alle coalizioni giganti, si riduce il numero delle liste

TERMOLI. Addio alle coalizioni monstre, quelle che in passato garantirono fortune elettorali, con piogge di liste e candidati, ma altrettanto dubbia, frastagliata e complicata era poi la governabilità.

Così, prima il centrosinistra, negli anni, poi il centrodestra, hanno lasciato man mano quella rincorsa allo schieramento a due cifre o quasi.

E’ questo, assieme alla riduzione complessiva del numero di competitor in campo, il messaggio e il segnale che si ricevono nella competizione comunale.

Domani a mezzogiorno (di fuoco) stop alla presentazione delle liste e in queste ultime ore una bella scrollata c’è stata in città, rispetto ai propositi iniziali di partecipazione alla competizione amministrativa del 26 maggio. Da 6 a 4: si è ridotto di un terzo il novero dei candidati sindaci.

Presentate le liste di Movimento 5 Stelle e della Rete della Sinistra termolese, restano da formalizzare le candidature di centrosinistra e centrodestra.

Nel centrosinistra, invece, che potrebbe beneficiare di questo ritiro, saranno 4 le liste a sostegno del sindaco uscente Angelo Sbrocca. Pd, Unione per il Molise per Termoli, la civica Sbrocca-vota per Te e Italia in Comune. Ha rinunciato la quinta formazione, legata al simbolo +Europa.

Nel centrodestra, che ha già aperto la sede elettorale si tratta del capogruppo uscente azzurro Francesco Roberti, a capo della coalizione, in campo Lega, Fdi, Forza Italia, Popolari e Diritti e Libertà per la componente legata a Vincenzo Niro, infine la civica di riferimento allo stesso Roberti.

E Di Giandomenico? Probabilmente una sua componente sarà presente in altre liste, sempre di centrodestra.