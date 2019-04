Felice ringrazia D'Ambrosio e chi ci ha creduto, «Il progetto continua»

TERMOLI. «Il progetto continua!» Così, Nicola Felice, architetto della coalizione civica naufragata a poche ore dalla presentazione delle liste.

«I componenti della lista "Per Termoli", gli aderenti e simpatizzanti tornano a ringraziare Antonio D'Ambrosio per avere dato la disponibilità a guidare la coalizione di liste civiche "Un'altra Termoli", accettando, da subito e senza riserve, la candidatura a sindaco. Ringraziamo anche quanti si sono prodigati per la causa, oltre all'impegno concreto profuso in questo arco di tempo, e che solo per motivi esterni alle nostre volontà non hanno consentito di essere presenti alle elezioni, con l'obiettivo di dare ai cittadini e elettori di Termoli una vera alternativa alle consolidate ed indifferenti coalizioni, centrodestra e centrosinistra, che da decenni hanno amministrato il potere con il risultato, sotto gli occhi di tutti, di un degrado urbanistico, ambientale e sociale.

Resta intatto l'impegno da parte di quanti hanno proposto e avviato questo progetto di continuare, come nulla fosse accaduto, anche senza la nostra partecipazione alla prossima competizione elettorale per il rinnovo dell'Amministrazione della nostra amata Termoli.

E' forte l'auspicio che nel proseguire l'iniziativa ci sarà anche la partecipazione di tante altre associazioni e movimenti civici presenti a Termoli e nell'intero territorio molisano. Ciò consentirà, come fine principe, di creare l'occasione per far crescere una nuova e capace classe dirigente, ormai indispensabile e non più procrastinabile».