Candidature last minute e caccia alle ultime firme: mezzogiorno di fuoco

TERMOLI. Coalizioni di centrodestra e centrosinistra chiamate a presentare le liste entro il termine ultimo di mezzogiorno, coi candidati sindaci Francesco Roberti e Angelo Sbrocca, con le 6 e 4 formazioni a sostegno: Forza Italia, Fdi, Lega, Popolari per l'Italia, Diritti e Libertà Molise e la civica per il primo e Pd, Italia in Comune, Unione per il Molise per Termoli e la civica Vota per Te.

Non deve essere stato semplice mettere assieme candidati al Consiglio comunale e firme, poiché anche nella notte ci sono stati alcuni cambiamenti e sono partiti messaggini di propaganda di candidati che hanno accettato a poche ore dal termine ultimo, così come c'è chi invitava ancora a sottoscrivere le liste, col traguardo minimo delle 175 firme ancora di là da venire.

L'appuntamento con gli adempimenti formali è sempre temuto, quasi in tutte le competizioni elettorali ci sono state defezioni ed esclusioni, un po' dettate da fretta e concitazione del momento, altre volte da errori evitabili. Basti pensare alle regionali 2011, annullate per problematiche relative ai moduli e alle firme. Ma la lista sarebbe lunga.