I candidati che sosterranno la battaglia del Movimento 5 Stelle

TERMOLI. «Ci siamo il M5S Termoli, ieri mattina ha ufficializzato la propria candidatura per le prossime elezioni comunali. Cittadini al fianco dei cittadini, con l'unico fine, restituire dignità ad una città che per troppo tempo ha subito l'amministrazione e non condiviso i progetti e le enormi potenzialità di una comunità giovane e ricca di umanità». Questo il lancio della lista che candida Nick Di Michele a sindaco:

Movimento 5 Stelle

Antonio Bovio

Simona Cambrè

Andrea Piero Capecce

Basso Silverio Caruso

Domenico Antonio Casolino

Francesco Giuseppe Celeste

Andrea Colangelo

Claudio Crema

Maria De Filippis

Daniela Decaro

Silvana Esposito

Alessandro Grasso

Basso Marolla

Michela Marolla

Luigina Nuonno

Gianfranco Orlando

Marilena Patuto

Silvia Roberti

Alvio Sciarretta

Ippazio Stamerra

Sonia Nadia Trabbia

Angelo Trizio

Ezio Zara

Vittoria Zizzarri