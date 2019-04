Berlusconi per Termoli, arriva anche Forza Italia

TERMOLI. Quarta in ordine di tempo per la coalizione di centrodestra la lista di Forza Italia-Berlusconi per Termoli.

Valentina Antonetti

Vittorio Calandrella

Paola Cecchi

Liliana Lucia Cicchetti

Daniela Cimini

Anna Giuseppina D'Ambrosio

Marzia D'Astuto

Fernanda De Guglielmo

Giulio Cesare De Santis

Rossella Di Pinto

Massimiliano Di Tomaso

Francesco Fedele

Vittorino Mastrangelo

Enrico Miele

Donatella Morelli

Giuseppe Mottola

Alessandro Paranzino

Patrizia Parente

Adriano Poso

Francesco Graziano Rinaldi

Vincenzo Russo

Jessica Simeone

Christian Giovanni Zaami

Claudia Zitti