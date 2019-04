Unione per il Molise per Termoli, facciolliani in campo

Politica di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. Seconda esperienza alle amministrative per la civica 'Unione per il Molise'. Maria Chimisso detta Maricetta Maurizio Santilli Ginetta Glave Silvio Mario Orlando Nicoletta Emola Bartollino Marco Mucciaccio Lilia Brunelli Giuseppe Marino detto Pino Maria Alessandra Esposito Michele Fabrizio D’Errico Milena Sabbatinelli Luca Roberto Salerno Gabriele Di Lorenzo Anna Lucia Lombardi Matteo Palmieri Nello Di Giandomenico Rosanna Bianco Pasquale Mangiarape Roberto Ranaudo Nicola Esposito Gabriella Di Florio TERMOLI ONLINE.IT Invia alla Redazione le tue segnalazioni redazione@termolionline.it