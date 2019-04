Convocata seduta d'urgenza del Consiglio comunale, il bilancio all'ordine del giorno

TERMOLI. il consiglio comunale per il giorno 28-04-2019 alle ore 08,30 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 09,30 in seconda convocazione presso la sala consiliare, in seduta straordinaria d’urgenza, per la trattazione , a pena di decadenza, del seguente:

ordine del giorno

1. delibera di g.c. n. 44 del 01.03.2019, avente ad oggetto: variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n.267/2000) - ratifica.

e convoca

il Consiglio comunale per il giorno 03 maggio 2019 alle ore 10:00 in prima convocazione e per il giorno 04 maggio 2019 alle ore 11:00in seconda convocazione presso la sala consiliare, in seduta straordinaria, per la trattazione del seguente:

ordine del giorno

1. delibera di g.c. n. 75 del 20.03.2019, avente ad oggetto " variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)-ratifica.



2. riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194 co.1 lettera a d.lgs. n.267/2000.