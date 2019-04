Debiti fuori bilancio, il Comune di Termoli stretto tra due fuochi

TERMOLI. «Domenica Consiglio comunale a sorpresa: partecipiamo!» E’ quanto lanciato dall’audit civico Termoli e da Pino D’Erminio. «Alle 8.30 è stato convocato un consiglio comunale a sorpresa per l'approvazione dei debiti fuori bilancio del Comune di Termoli.

Nel 2015, 2016, 2017 i debiti fuori bilancio del nostro Ente Locale hanno oscillato intorno a 400.000 euro.

La sezione controllo della Corte dei conti il 19 dicembre 2018 ha emanato una deliberazione (1/2019) con la quale stigmatizza "il ricorso ormai reiterato da diversi esercizi finanziari da parte del Comune di Termoli] alla procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che può compromettere gli equilibri di bilancio".

Tali debiti andranno a ricadere su di noi cittadini.

Inoltre l'amministrazione comunale di Termoli sta venendo meno all'obbligo di approvare il rendiconto 2018 entro il 30 aprile, il che renderà "strutturalmente deficitario" il Comune, con gravi conseguenze e limitazioni.

Presenziamo domani mattina al consiglio comunale, per dimostrare che la cittadinanza attiva e informata è vigile e presente.

Perché conoscere è un nostro diritto e il presupposto di ogni cambiamento!

I debiti fuori bilancio possono essere determinati da sentenze esecutive oppure da necessità ed urgenza di acquisire beni e servizi senza impegno di spesa. Quindi sono ammessi, ma come fatto eccezionale, non metodico.

Nel 2015 i debiti fuori bilancio sono risultati 411.445 euro, di cui 323.338 per sentenze esecutive; nel 2016 abbiamo 398.390 euro, di cui 208.826 per sentenze esecutive, nel 2017 siamo arrivati a 455.411 euro, di cui ben 451.305 per sentenze esecutive.

Il brano della deliberazione CdC 1/2019 citato prima continua con queste parole: "In ogni caso l'ente, in caso di contenzioso giudiziario, ha l'onere di accantonare le risorse necessarie per tutelarsi, quantomeno sotto il profilo finanziario, da una probabile soccombenza onde neutralizzare, in tutto o in parte, gli effetti sfavorevoli che ne potrebbero derivare."

L'amministrazione comunale di Termoli, non solo sta venendo meno all'obbligo di approvare il rendiconto 2018 entro il 30 aprile, il che renderà "strutturalmente deficitario" il Comune, con gravi conseguenze e limitazioni, ma - in aggiunta - ieri sera ha anche convocato a sorpresa un consiglio comunale per domenica mattina alle 8 e 30', per fare approvare i debiti fuori bilancio del 2018.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di Campobasso ha recentemente emanato la deliberazione 1/2019, con cui ha stigmatizzato il ricorso, ormai reiterato da diversi esercizi finanziari [da parte del Comune di Termoli], alla procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che può compromettere gli equilibri di bilancio».