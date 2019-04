«C'eravamo tanto amati», Felice e Di Giandomenico: la fine dei giochi

TERMOLI. «Della serie: non è mai troppo tardi o se si preferisce "L'ultimo ad arrivare fu zampa corta".

La decisione "clamorosa?" sarebbe stata molto utile e opportuna se fosse stata fatta 5 anni fa. Oggi avremmo avuto 100 giovani "delusi" in meno e con voglia di partecipare per avere una Termoli migliore. La verità è sempre figlia del tempo e come spesse volte accade il bene proprio genera delusione, se non il male, a qualcun altro. Buona campagna elettorale e buon voto a tutti. A buon intenditore poche parole».

Con questo post nel classico stile urticante, Nicola Felice, dopo aver ammainato la bandiera della coalizione civica, ma a quanto pare solo per questo turno elettorale, ha voluto pungolare colui che secondo buona parte dell’opinione pubblica ancora ne guiderebbe le azioni.

Ma non è così, col Gattone i giochi sono stati chiusi da tempo e a riprova di quello che affermiamo, c’è un ulteriore post, con cui evidenzia che «Peccato ma è tardi».

«Dal 1979, anno in cui mi trasferii con la mia famiglia a Termoli, ho vissuto e partecipato a tante iniziative amministrative e politiche, sempre, al fianco di Remo. Tante le esperienze vissute con molte soddisfazioni e anche con alcune delusioni.

Tutto ciò ha avuto termine, dal punto di vista politico, nel 2010 dopo l'ultima campagna elettorale, vissuta al suo fianco, per il rinnovo dell'amministrazione comunale, che ci ha visto, purtroppo, sconfitti, senza neanche aver raggiunto il ballottaggio, dove prevalse Antonio Di Brino su Filippo Monaco.

Mente sapendo di mentire, oltre a dimostrare di non capire un "tubo" di politica, chi non riconosce in Remo abilità e capacità politiche ma soprattutto amministrative. Doti e caratteristiche che oggi ritengo sarebbero non solo utili ma indispensabili per risollevare la nostra amata Termoli dallo stato "indecoroso" in cui da alcuni lustri è precipitata, non solo nell'aspetto urbanistico, ambientale e sociale, ma anche nella rappresentanza, ruolo e peso politico che Termoli non ha più, da qualche decennio, nella nostra regione.

La decisione annunciata, solo sabato, di ritirarsi dalla prossima competizione elettorale che, come suo solito aveva per primo annunciato, bruciandotempi e tutti, era nell'aria. Per me tale decisione non è stata né clamorosa, néuna sorpresa, ciò perché erano palpabili le difficoltà da parte di tutte le forze politiche nel comporre le liste per la competizione elettorale. Ciò è dimostrato anche nel vedere le liste dei 4 candidati a sindaco, in numero e composizione, oggi depositate ufficialmente, per giungere alla vittoria finale.

A questa decisione di non candidarsi a sindaco ma a far parte di una squadra, e con lui presente in una lista elettorale, "all'amico" Remo, gliela suggerii 5 anni fa, nella competizione elettorale del 2014. Proposta che brutalmente è stata rifiutata, decidendo di partecipare con cinque liste per la quasi totalità composte da giovani, con il risultato di aver eletto oltre lui un solo consigliere: Annibale Ciarniello.

Peccato, se fosse stata accolta la proposta, forse, si sarebbe evitato di illudere e "bruciare" 100 giovani, gli stessi che oggi avrebbero potuto con maggiore forza e convinzione partecipare e contribuire ad avere una Termoli migliore.

Si poteva, e sidovevafare di più e meglio, per far crescere una nuova classe dirigente, a beneficio della nostra comunità. Sono convinto, come tanti, che Remo troverà, come per il passato, modo e occasioni per continuare a dare un contributo per la collettività termolese.

Anche questa occasione dimostra che la verità è figlia del tempo e che spesse volte può accadere che per il bene proprio si può generare delusione, se non il male, a qualcun altro.

Intanto buona campagna elettorale e buon voto a tutti».