Consiglio deserto domenica mattina, Di Michele: gettati al vento almeno mille euro

TERMOLI. Portavoce in Consiglio Comunale del Movimento 5 Stelle, riunito con convocazione urgente, e saltato per assenza della maggioranza, Nick Di Michele esprime una critica severa all’indirizzo del centrosinistra per il prosieguo in seconda convocazione fissato per domani alle ore 9.30

«Oggi a conti fatti, oltre 1.000 euro spesi inutilmente. Grazie sindaco Sbrocca. 8.30 consiglio comunale urgente: come al solito, unico presente il Movimento 5 Stelle (poi sono arrivati tutti gli esponenti di minoranza, meno Di Giandomenico e Roberti, oltre a Vigilante e Sabella), però devo ammettere che sono coerenti fino alla fine. Sindaco e l'intera giunta assente. Soldi per gli impiegati, per la struttura aperta di Domenica, gettoni di presenza e poi disagi ai cittadini ecc ecc. Sbrocca è sempre stato alieno rispetto alla città di Termoli e oggi lo ha dimostrato sommamente. Meritano solo l'oblio».