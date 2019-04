Centrosinistra sparito a Campomarino, Campopiano: dilettanti allo sbaraglio

CAMPOMARINO. La debacle del centrosinistra a Campomarino è la vicenda politica della settimana. Dopo la nota dem della mattinata, arriva la chiosa di Oreste Campopiano, che ha assistito da Termoli al naufragio della lista che avrebbe potuto candidare l’ex compagna delle politiche nella lista Leu, Giuseppina Occhionero, ora deputata a Montecitorio.

«Pezo el tacon del buso, che tradotto dal veneto si legge “peggiore la pezza del buco”, documento davvero politicamente farneticante e puerile. La realtà è che tra il maggior partito del centrosinistra, il Pd, e il deputato eletto in Molise espressione istituzionale unica di tutto il centrosinistra, sono riusciti a ottenere il più incredibile dei risultati politici, la sparizione del centrosinistra nel terzo più popoloso centro della regione ove si vota per il rinnovo del Consiglio comunale. Un programma di talent show da far impallidire la Corrida, dilettanti allo sbaraglio, del compianto Corrado.

I responsabili di questa inqualificabile è colpevole autoliquidazione politica dovrebbero trarne le doverose conseguenze. Ma si sa, con i tempi che corrono sarebbe chiedere davvero troppo. Ad maiora semper».