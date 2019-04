Lo strappo: Sabella, Fabrizio e Barile escono dall'aula e non votano sul bilancio

TERMOLI. Assenti i consiglieri comunali Remo Di Giandomenico, Francesco Roberti, Francesco Di Giovine, Mario Potena, Antonio Giuditta e Andrea Casolino (questi ultimi due giustificati dalla presidente del Consiglio Manuela Vigilante), per la prima volta dall'avvio del mandato elettorale, la giunta Sbrocca si presenta senza l'assessore al Bilancio Enzo Ferrazzano, dimissionario da sabato scorso.

Una convocazione nata per motivi di urgenza, contestati dall'opposizione, vista la data di origine del documento finanziario da ratificare e la seduta deserta di ieri, con Paradisi a chiedere una pregiudiziale, respinta al mittente. Nello stesso solco Nick Di Michele e Basso Antonio Di Brino. A reggere le sorti della minoranza Salvatore Di Francia, mentre a sorpresa, ma fino a un certo punto, i consiglieri dei Popolari per l'Italia, pur bocciando la pregiudiziale di Paradisi, per voce di Vincenzo Sabella (con Timoteo Fabrizio e Michele Barile) hanno abbandonato l'aula, preferendo non partecipare al voto.