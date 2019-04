TERMOLI. La sede del centrodestra in piazza Monumento ha ospitato Antonio Tisci candidato alle Europee con Fratelli d’Italia. A fare gli onori di casa il candidato sindaco di coalizione Francesco Roberti. Con loro anche Luciano Paduano e Costanzo Della Porta. «Forse - ha detto Francesco Roberti - è il momento di dire che il tempo è galantuomo. Dopo quello che abbiamo sofferto possiamo affermare che ogni dopo le elezioni tutti si disperdono ma oggi non succederà più. In questa sede accoglierò chiunque voglia dare il suo contributo per i nostri valori. E’ arrivato il momento di un turn over generazionale. Il 26 maggio dobbiamo arrivare ad una vittoria che tutti reputano fondamentale. Con il cuore dico grazie a tutti, arriveremo alla vittoria, insieme. Termoli deve tornare ad essere una comunità’.

Noi gente di mare siamo uomini liberi. La città tornerà ad essere rappresentata dalle nostre idee. Metteremo da parte i personalismi per sostenere il progetto che abbiamo in mente per la città. La città ha bisogno di riappropriarsi della sua identità. Saremo protagonisti, insieme e la vittoria sarà di tutti».