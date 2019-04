Il sindaco Sbrocca si è dimesso dalla presidenza del Cosib

TERMOLI. Dallo scorso 24 aprile il sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, si è dimesso dall'incarico di presidente del Cosib, ricoperto dal giugno 2015.

Le dimissioni sono state presentate prima della formalizzazione della ricandidatura presentata al segretario generale dell'ente e alla sottocommissione elettorale, per evitare qualsiasi tipo di evenienza relativa a posizione di compatibilità, come emerso nel corso di questi anni per sindaci e presidenti di consorzi industriali, relativamente a una norma del Governo Monti.