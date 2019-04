D'Ambrosio e Petruccelli al Tar: ricorso dopo l'esclusione dalle urne

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Patto democratico e Santa Croce rinasce non ci stanno. L’esclusione per timbri irregolari disposta dalla commissione circondariale di Larino ha rotto le uova nel paniere della località fortorina, che si apprestava a vivere la sfida a tre tra il sindaco uscente Donato D’Ambrosio, Antonio Petruccelli e Alberto Florio, quest’ultimo rimasto l’unico superstite dalla mannaia prefettizia.

D’Ambrosio ha presentato ieri mattina ricorso al Tar Molise, chiedendo la riammissione alla competizione elettorale del 26 maggio, stessa cosa farà oggi Petruccelli.

La giurisprudenza non ha orientamenti unanimi tra i giudici amministrativi che in passato si sono trovati a decidere le sorti di liste e candidati, staremo a vedere, l’attesa è per tutta Santa Croce di Magliano, che se dovesse recarsi alle urne col solo Florio candidato, rischierebbe il commissariamento qualora non si raggiungesse il quorum del 50% più uno degli aventi diritti, come avvenuto lo scorso anno a Colletorto.

Il Tar dovrebbe esprimersi tra giovedì e venerdì.