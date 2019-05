Primo maggio: «Più lavoro, più sicurezza, più solidarietà!»

TERMOLI. 1° Maggio: più Lavoro, più Sicurezza, più Solidarietà! Lo rivendica la federazione dem del basso Molise.

«Il primo maggio è come parola magica che corre di bocca in bocca, che rallegra gli animi di tutti i lavoratori del mondo, è parola d'ordine che si scambia fra quanti si interessano al proprio miglioramento» - così la rivista La Rivendicazione cominciava l'articolo "Per Primo Maggio" pubblicato il 26 Aprile 1890.

Ufficializzata dai delegati socialisti della Seconda Internazionale riuniti a Parigi nel 1889 e ratificata in Italia due anni dopo, la data del 1 primo maggio è divenuta simbolo delle battaglie operaie volte alla conquista di diritti e trattamenti dignitosi.

Una ricorrenza fondamentale per il nostro Paese, che vede nella sua Costituzione il principio lavorista quale diritto fondamentale, posto accanto al principio democratico, a quello personalista e a quello solidarista.

Principi che rimarcano non solo l'importanza della dignità della persona ma che contribuiscono a favorire alla sua concreta crescita personale e comunitaria, di inclusione e di coesione sociale.

Gli stessi principi incarnati dal Partito Democratico, unitamente ai principi di Europa sociale, della democrazia e del riformismo come linfa vitale per garantire un futuro dignitoso alle future generazioni.

Affrontare il tema “lavoro”, oggi, senza declinarlo dal punto di vista della sua continua trasformazione risulta difficile, ma una disamina, seppur sommaria, si può e si deve tentare.

Nel giorno in cui si celebra la Festa internazionale delle lavoratrici e dei lavoratori, la Federazione Pd del Basso Molise, senza voler sminuire l'importanza che anche i sussidi di sostegno al reddito a favore delle fasce più deboli possono avere per contrastare le disparità sociali, preme affinché si torni a parlare di lavoro, di occupazione, di diritti e di sicurezza; perché a chiunque in questo paese deve essere garantito il diritto alla Dignità anche grazie al lavoro.

La Federazione Pd Basso Molise, coglie, infine, l’occasione per segnalare l’evento organizzato dall’amministrazione di Termoli “Free fun 4 everyone”, che animerà le vie del centro ed il Borgo Antico con musica live non stop, giochi per bambini, un mercatino del vinile e uno enogastronomico e l’evento organizzato dall’amministrazione di Santa Croce di Magliano “Digiunando davanti al mare” per un racconto su Danilo Dolci, alle 18:30, presso la saletta del Museo Sacrocam di via Bicchierino, a Santa Croce di Magliano».

I