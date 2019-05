TERMOLI. Nel giorno forse più caro alla sinistra, il Primo maggio, la lista Termoli bene comune che candida Marcella Stumpo a sindaco è scesa in piazza, o meglio in via Adriatica, per illustrare alla comunità termolese i punti chiave per una rivoluzione gentile. «Non un libro dei sogni, ma il progetto concreto di un gruppo di volti nuovi, con il valore aggiunto di un sindaco donna e con gli ideali della sinistra vera». I cinque punti cardine divulgati oggi alla cittadinanza sono Partecipazione e trasparenza: la Termoli che vogliamo si costruisce insieme; Beni comuni e diritti sociali: la Termoli che vogliamo cerca di ripubbicizzare tutti i servizi, a cominciare da quello dell'acqua; Sviluppo sostenibile e lavoro: la Termoli che vogliamo mette l'urbanistica al centro dell'azione di governo; La Termoli che vogliamo usa energie rinnovabili e piccoli bus elettrice, cura l'efficienza energetica e aumenta il verde pubblico; La Termoli che vogliamo difende il San Timoteo e inverte la tendenza al demansionamento.