«Tradimento in Consiglio comunale, è una vergogna!»

TERMOLI. Lo strappo avvenuto in Consiglio comunale nella seconda convocazione di lunedì mattina, nella seduta straordinaria e urgente sulla ratifica di una variazione di Bilancio, è stata metabolizzata poco da parte di alcuni esponenti della maggioranza di centrosinistra, che sotto i loro occhi hanno visto sfilacciarsi la compattezza granitica che aveva contraddistinto l’amministrazione Sbrocca a Termoli.

Proprio lunedì, dopo il Consiglio, all’intervento Facebook del consigliere Michele Barile, che con un lungo outing spiegava e annunciava la scelta già maturata e resa pubblica dalla candidatura nelle fine del centrodestra, nella galassia di Vincenzo Niro, faceva eco la vice sindaca Maricetta Chimisso, che non si nasconde e parla di tradimento. «Michele, com’è? Perché tutte queste parole? Sai, sembra che tu, più che convincere gli elettori, voglia convincere te stesso.

Insomma, visto che la giustificazione non era richiesta, ti stai autoaccusando di aver fatto il salto della quaglia, mollando un sindaco con cui fino ad oggi avevi condiviso tutto, ma proprio tutto. Un tradimento, questo è esattamente ciò che hai fatto». Ancora più violento Mario Orlando, che parla di assoluta vergogna. «E’ assurdo quanto avvenuto nell’ultima seduta dell’assise civica. Nessuno si aspettava la presa di posizione di Sabella, Fabrizio e Barile, anche perché avevano assunto l’impegno di portare a termine in Consiglio tutti gli adempimenti di mandato, basta vedere come avevano bocciato senza indugio la pregiudiziale proposta da Paradisi. Ma poi, cosa è successo?

Qualche suggerimento dai banchi di centrodestra e qualche azione teleguidata, così hanno cambiato idea, contraddicendosi nel giro di mezz’ora e abbandonando l’aula motivando la scelta con le parole della pregiudiziale bocciata poc’anzi. Una vergogna. Un atteggiamento che non riesco a comprendere, come ha detto anche il sindaco Angelo Sbrocca. Lo stesso assessore Ferrazzano, di riferimento dei tre, in gruppo di maggioranza si era espresso sempre verso Sbrocca come il miglior sindaco da lui avuto».