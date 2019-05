TERMOLI. Ultima seduta del Consiglio comunale a Termoli. E' volata via in poco più di mezz'ora, con tre delibere approvate dalla sola maggioranza residua, senza la partecipazione al voto dell'opposizione, con due assenze in aula, quelle di Francesco Roberti e Remo Di Giandomenico, che potrebbe aver concluso qui la sua presenza quasi 50ennale in assise civica, tranne la parentesi 1995-1997.

In maggioranza tra i tre dissidenti si è fatto vedere il solo Vincenzo Sabella, che però non ha preso parte al voto.

Le prime due delibere di carattere finanziario, con ratifica di variazione al bilancio di previsione e riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono passate de plano, senza che ci fosse un solo intervento. Quattro, invece, i contributi sull'approvazione del project financing del cimitero.

All'illustrazione di Pino Gallo, assessore all'Urbanistica, sono seguite le parole di Nick Di Michele e Daniele Paradisi, che hanno contestato la "Zona Cesarini" in cui viene chiamato in aula un provvedimento che vincolerà l'amministrazione futura per 14 milioni di euro, nonostante la conclamata emergenza dettata dalla penuria dei loculi.

Ultima replica affidata al sindaco Angelo Sbrocca e quindi la votazione, l'ultima del mandato.