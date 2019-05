TERMOLI. Trasparenza e tutela della democrazia. Questo è il messaggio che lancia il candidato sindaco di “Termoli per il bene comune Rete della sinistra” Marcella Stumpo, affiancata dall’eurodeputata Eleonora Forenza enella presentazione del programma che è avvenuta oggi sella sede elettorale a Termoli e da Paolo Marinucci.



La professoressa Stumpo porta avanti un’ idea di cambiamento totale o come lei stessa afferma “una rivoluzione gentile”. Una vicinanza viscerale alla popolazione e alle sue problematiche, attraverso un’interazione diretta nelle scelte amministrative. Su questo Marcella Stumpo afferma: “Vogliamo costruire una città che sia dei cittadini. Dove chiunque possa sentirsi ascoltato e tutelato. Ma soprattutto, attraverso gli strumenti della democrazia partecipata, il cittadino deve sentirsi responsabile delle scelte della città in cui vive. Perché, come abbiamo ripetuto sempre in questi anni, la città è di chi la vive e non di chi si trova, per caso, ad amministrarla per 5 anni”.

Questo, secondo il candidato Sindaco, può essere fatto solo attraverso un’attenta programmazione di tutti i percorsi possibili di democrazia partecipata: con la creazione di comitati nei vari quartieri, dove discutere dei vari problemi con la popolazione delle periferie e ricucire queste zone con il centro cittadino. Una rete di percorsi, attraverso i quali i cittadini possono far pervenire all’amministrazione comunale la loro progettazione cittadina. Un richiamo alla responsabilità e con essa alla tutela della democrazia. Su quest’ultimo aspetto si è espressa, ampliando ancora di più il discorso sull’ondata fascista, l’eurodeputata della Sinistra europea Eleonora Forenza:

“Sono stata a Isernia, dove ho appreso che domani ci sarà un corteo di Forza Nuova, autorizzato dallo stesso sindaco. Ho chiamato in Prefettura, per chiedere chiarimenti e mi hanno risposto che il corteo è stato autorizzato dal Sindaco e che in ogni caso gli esponenti di Forza Nuova sono molto collaborativi con le Forze dell’Ordine. Incredibile. Io ho partecipato a un corteo antifascista nella mia città, Bari, ma fine della manifestazione, siamo stati picchiati da esponenti di Casa Pound con cinghie e spranghe. Ed oggi, una della persone aggredite, ha ancora 9 punti di sutura sulla testa. Essendo una cittadina con delle responsabilità in più, ho proposto al Parlamento Europeo a Strasburgo, l’approvazione di una risoluzione contro l’emergere di movimenti fascisti e la loro messa al bando. Sono orgogliosa che la mia richiesta sia stata approvata, ma oggi è assurdo che forze esplicitamente fasciste, come Casa Pound e Forza Nuova, possano concorrere alle prossime elezioni europee. E penso che sia uno scandalo che il nostro Ministro degli Interni, vada a cena con gli esponenti di Casa Pound. Per questa ragione non smetterò mai di ringraziare persone come Marcella che, quando si presenta, non dimentica mai di ricordare di essere prima di tutto un’ antifascista.

Io vedo due pericoli, sia per l’Europa che per le città dell’Europa meridionale. Da un lato il pericolo che si affermi questa ondata nera reazionaria: con Salvini che vuole un modello di frontiera lungo chilometri che ci riporta direttamente agli anni più bui dell’Europa. Ma non è solo colpa di Salvini, ma anche del Movimento 5 stelle. Il quale si definiva ne’ di Destra ne’ di Sinistra e si è alleato con un partito che sta diventando il punto di riferimento della Destra europea. Un partito che, attraverso l’autonomia differenziata, sta provocando una nuova e più aspra secessione dei diritti tra le regioni del nord e del sud. Il Movimento 5 stelle si sta rendendo responsabile di una riorganizzazione della Destra europea e di politiche volte a spostare, ancora una volta, le ricchezze dalle regioni italiane del sud a quelle del nord.

Dall’altra parte c’è il rischio che l’Unione Europea rimanga così com’è. In questi 5 anni le politiche di austerità hanno portato 110 milioni di persone sotto la soglia di povertà. Tutto questo nel continente considerato un modello di civiltà e rispetto dei diritti. È stato tutto cancellato. Dal momento in cui i governi europei, hanno costretto il governo greco a svendere tutti i beni pubblici e fare una riforma delle pensioni che ha portato milioni di greci sotto la soglia di povertà. Sono gli stessi ( Forza Italia, PD, Partito Popolare europeo e Partito Liberale europeo) che hanno impedito di mettere mano al sistema di commercio delle emissioni, che impedisce all’Unione Europea di convergere verso l’obbiettivo di emissioni 0 entro il 2050. L’unico modo che ci può salvare dal riscaldamento globale”.

Un altro punto su cui si sofferma Forenza é la privatizzazione: “ Noi ci dimentichiamo, per esempio, che il sistema produttivo dell’agro alimentare americano, funziona attraverso le multi nazionali. Noi abbiamo le medio-piccole imprese. Ma ve lo immaginate come potrebbe essere la competizione anche dal punto di vista della ripresa dell’agricoltura di qualità? Queste cose andrebbero ricordate. Mi spaventa quando sento dire che l’ideologia sia una cosa vecchia. No, io ho un’idea del mondo. Un posto dove le persone sono libere e uguali. Dove donne e uomini sono liberi di autodeterminarsi”.