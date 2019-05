TERMOLI. Il sindaco uscente e candidato per il Pd Angelo Sbrocca per la nuova tornata elettorale del 26 maggio, ha incontrato i cittadini di Villaggio Valentino del quartiere San Pietro di Termoli.



L’evento avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì, in un noto locale della zona di San Pietro, organizzato dal vice sindaco Maria Concetta Chimisso è stata l’occasione per un confronto tra la politica e i cittadini in merito alle problematiche di Termoli e alle potenzialità che una cittadina come Termoli ha o potrebbe avere.

Tanti sono stati i temi affrontati, in primis è stata fatta un'attenta analisi di quello che già è stato fatto e sono stati in tale sede trattati temi anche molto “spinosi”.

In particolare su quanto è stato detto sulla famigerata questione “Tunnel” Sbrocca ha voluto dire apertamente la sua versione dei fatti.

Alla luce delle polemiche che si sono create, sul progetto Tunnel rifarebbe esattamente ciò che è stato fatto?

“Prima di tutto – ha detto Sbrocca - bisogna fare un chiarimento sul nome che questo progetto ha preso alla luce di possibili fraintendimenti.

Definirlo “progetto Tunnel” è già di fatto “strumentale” infatti il piccolo tunnel, che poi francamente si tratterebbe di un passaggio sotterraneo di cui molte città sono strapiene è solo una piccolissima parte dell’opera, ci sarebbe poi una enorme zona pedonale per le famiglie e i turisti, parchi giochi per i più piccoli di fronte al mare in pieno centro e soprattutto parcheggi. Sarà una grande rivoluzione per la nostra cittadina che ha solo da guadagnare anche sul lato estetico lasciando peraltro inalterato il Borgo Antico.

Non dimentichiamo anche il riscontro occupazionale che questo porterebbe, una vera boccata d’ossigeno per tante famiglie in difficoltà, certo i tempi per il compimento non sono brevissimi ma si tratta comunque di una grande opera, che garantirà risorse e lavoro per tanti e una splendida realizzazione per tutti gli altri”.

Comprendiamo che lei difenda a “spada tratta” il vostro progetto, ma se riteneva che fosse così bello e importante per Termoli perché non ha dato ai cittadini la possibilità di esprimersi in tal merito, magari tramite l’ausilio del famoso “referendum” che tanto, l’opposizione ha richiesto. Ritiene forse che i cittadini non siano in grado di valutare autonomamente la bontà di un progetto?

“Anche in questo caso – ha proseguito Sbrocca - bisogna fare un chiarimento, io sarei stato il primo ad aver voluto sapere l’opinione dei cittadini in tal merito anche perché sono certo che sarebbe stata positiva.

Ovviamente i quesiti non dovevano essere “strumentali” cioè tali da portare in maniera scorretta a decidere su qualcosa.

E’ come se io le proponessi di ristrutturare una casa mettendo in luce soltanto tutti i disagi che questo porterebbe.

Quindi gli ho semplicemente detto che le domande andavano poste in maniera a nostro avviso non strumentale”.

Allora perché le domande non le avete formulate voi?

“Chiedere noi l’opinione alla cittadinanza sarebbe significato sembrare incerti sulla necessità e la bontà dell’opera cosa di cui noi siamo fermamente convinti”.

Per quanto riguarda invece la questione depuratore cosa intendete fare? Siamo ormai sulla soglia della stagione balneare…

“Piuttosto di parlare di quello che ancora è da fare, bisogna parlare di quello che già è stato fatto, abbiamo dipanato finalmente la questione del depuratore del Sinarca ed è sotto gli occhi di tutti l’enorme lavoro che si sta facendo in via Corsica per realizzare delle condotte che smistino una grande parte dei reflui nel depuratore di Pantano Basso che adesso lavora per metà del suo potenziale

Alleggeriremo così enormemente il carico del depuratore al porto nel lasso di tempo necessario a eliminarlo totalmente, quando sarà pronta la condotta col depuratore del nucleo industriale.

A quel punto la nostra ambiziosa opera sarà compiuta e chi ritiene che cinque anni sarebbero bastati per risolvere questa situazione, sbaglia enormemente, anche perché deve tener presente che prima di noi sostanzialmente non era stato fatto nulla di veramente rilevante.

Anche su questo punto vorrei fare un chiarimento perché noi a differenza di molte altre passate amministrazioni abbiamo governato fino alla fine e questo è per noi un grande punto di orgoglio perché chiarisce l’unità della nostra gestione su opere che inequivocabilmente mettono in luce la buona fede di tutti per il bene della nostra cittadina”.

La conversazione con il sindaco uscente è poi continuata sui suoi “cavalli di battaglia” vale a dire il rifacimento delle strade di lottizzazione, il miglioramento di alcune aree verdi cittadine, la rotonda in piazza del Papa e la riqualificazione del parco, con alcune “chicche” su potenziali allargamenti del nostro polmone verde oltre il confine odierno, andando a prendere la zona più a sud, in modo che diventi una sorta di “Central Park” in chiave termolese.

Poi di un’area concerti e parco giochi sul mare (che tanti genitori e tanti giovani desiderano) simile a quello che altre realtà a noi vicinissime hanno (e noi “invidiamo” vedi Vasto o San Salvo).

Questo parchetto sorgerà in sostituzione dello storico distributore “Ip” e si è già avuto il consenso del gestore.

Si sta aspettando il benestare dalla Regione così si potrà riqualificare anche quell’area.

Insomma tante carne al fuoco in caso di riconferma, ma l’opposizione è agguerrita e non sarà certo facile vincere queste elezioni anche alla luce di un momento davvero negativo per la sinistra in generale, nel nostro paese.