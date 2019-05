TERMOLI. Uno sguardo al futuro, quello che Caio Giulio Cesare Mussolini, cognome che non tradisce le proprie origini, ha lanciato stasera nella sede elettorale del candidato sindaco Francesco Roberti, per la campagna elettorale di centrodestra sia alle amministrative che alle europee del 26 maggio.

Una sala gremita in ogni ordine di posti per il pronipote del Duce, già imbarcato in Marina e poi esperienze all’Estero e infine il rientro in Italia sempre nel mondo della difesa. Ora abita a Dubai.

Una presenza che non poteva passare affatto inosservata, anche per le polemiche che lo hanno visto protagonista suo malgrado, a causa della chiusura del suo profilo Facebook, che ha riproposto il tema dell’antifascismo militante.

Accanto a lui, Luciano Paduano, Costanzo Della Porta e il numero due giovanile di Fratelli d’Italia, Francesco Di Giuseppe.

Il partito di Giorgia Meloni è proprio quello che candida Mussolini e che sostiene Roberti a Termoli.

Tanti i temi toccato nell’intervento più atteso, assolutamente improntato al protagonismo strategico in Europa da parte dell’Italia contro l’asse franco-tedesco e a tutela delle nostre prerogative, del Made in Italy.

Un eloquio snello, asciutto, tutt’altro che barricadiero, di persona dal background internazionale, Mussolini ha ricevuto quasi una ovazione al termine del suo intervento, che vi riproponiamo quasi integralmente.