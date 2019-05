Luigi Di Maio torna in Molise

CAMPOBASSO. Il tour #ContinuareXCambiare fa tappa in Molise. Mercoledì 8 maggio 2019, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio sarà a Campobasso, in piazza Gabriele Pepe, alle ore 19:30 per incontrare i cittadini. Insieme a lui ci saranno tanti portavoce e i candidati sia alle elezioni europee che alle elezioni amministrative.

«Luigi Di Maio arriva in Molise per raccontare ciò che il MoVimento 5 Stelle sta facendo e vuole fare in Italia e in Europa. Ad esempio per parlare di Decreto Dignità, SpazzaCorrotti, Reddito di Cittadinanza, Quota 100, taglio dei vitalizi, provvedimenti che sembravano impensabili e che invece oggi sono legge.

Sappiamo bene che la strada è ancora lunga, ma il percorso è tracciato: salario minimo, taglio dei Parlamentari, legge sull’acqua pubblica, ma dobbiamo anche dare finalmente al Paese una legge sul conflitto d’interessi e dobbiamo togliere i partiti dalla sanità, solo per citare alcuni dei nostri prossimi obiettivi.



Di tutto questo parleremo mercoledì a Campobasso. Sarà una festa, vi aspettiamo!», fanno sapere dal Movimento 5 Stelle.