TERMOLI. Prima domenica di maggio a scuola per il Movimento 5 Stelle, specie per i 24 candidati che sostengono in questa battaglia amministrativa il candidato sindaco Nick Di Michele. Ieri pomeriggio, dalle 16.30 in via Adriatica, decine di attivisti, non solo candidati, hanno gremito i locali pentastellati per dispensare utili consigli e nozioni.

Un corso di formazione politica intensivo, introdotto dal candidato sindaco Di Michele e svolto dal relatore e portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati, Fabio Berardini, assieme al senatore Gianluca Castaldi e a Carmela Grippa.