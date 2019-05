TERMOLI. Anche in previsione del turno elettorale amministrativo 2019 in programma il 26 maggio Termolionline proporrà un confronto tra i candidati sindaci, stavolta per il primo turno, coi quattro aspiranti in gara, uno uscente, proprio Angelo Sbrocca, e i tre sfidanti: Nicolino Di Michele, Marcella Stumpo e Francesco Roberti.

La disponibilità dei 4 competitor l’abbiamo acquisita nelle ore successive alla presentazione formale delle candidature e con un promo registrato dall’editore Nicola Montuori, l’iniziativa, che verrà ospitata nel pomeriggio della domenica precedente al voto, il 19 maggio, alle 17, alla Vida, sarà divulgata all’opinione pubblica.

L’invito alla partecipazione è ovviamente rivolto a tutti i cittadini, non solo a candidati consigliere e sostenitori di coalizioni e liste.

L’obiettivo è far comprendere dalle parole dei 4 candidati a sindaco programmi, proposte, diversità di vedute.