TERMOLI. Patrizia Parente, imprenditore turistico balneare, 48 anni sposata e tre figli, titolare del lido e ristorante Il Pirata. Alla sua seconda esperienza in una competizione elettorale, quest'anno è candidata al consiglio comunale con Forza Italia - Sindaco Francesco Roberti.

Patrizia, cosa l'ha spinta a candidarsi?

Rappresento una categoria, quella dei balneari, che per troppo tempo non ha ricevuto la dovuta attenzione per l'importanza che ricopre nel turismo locale e proprio per queste ragioni insieme ai miei colleghi si è deciso di scendere in campo proponendo da candidata tutte le argomentazioni della categoria.

Quali sono questi argomenti?

L'accoglienza turistica, cioè promuovere l'immagine turistica della città a partire ad esempio dalla segnaletica e dall'indicazione delle mete turistiche. Ma ovviamente la viabilità, i parcheggi, il decoro urbano, la pulizia e la sicurezza.

Anche quest'anno purtroppo Termoli è senza Bandiera Blu, quali sono secondo lei i rimedi per farla tornare?

Migliorare l'acqua di balneazione tramite interventi al depuratore del porto e messa in sicurezza di quello del Sinarca, ma abbiamo un'atra proposta ed è quella di delocalizzare in modo definitivo nell'area industriale. Vogliamo inoltre ottimizzare il servizio di raccolta differenziata puntando anche all'eleminazione graduale dell'uso della plastica nelle nostre attività.

Avete altre proposte?

Sostenere la vera nautica popolare attraverso piccoli e mirati interventi, come scivoli e parchi boe con minimo impatto ambientale e con specifiche concessioni alle strutture balneari organizzate. Migliorare la qualità ricettiva per il turismo invernale (mare aperto d'inverno) consentendo alle attuali concessioni locali di piccola accoglienza.

Per concludere?

Questi sono in sintesi alcuni dei punti del nostro programma. Mi stanno a cuore Termoli e le attività come la mia che sono in prima linea nel turismo. Se migliora ne avrà giovamento tutta la comunità. Voglio battermi per questo.