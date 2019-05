​Lettera aperta ai cittadini del quartiere San Pietro di Termoli

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta dal movimento Termoli Bene Comune - Rete della Sinistra.

«Quelli di noi che seguono sin dall’inizio e da vicino la vicenda, nel leggere le risposte date dal sindaco Angelo Sbrocca sulla questione della realizzazionedel “Tunnel” che vorrebbe far passare come una “Riqualificazione” di una delle ultime terrazze sul mare che ci offre uno dei panorami più belli della nostra amata Termoli,sanno bene che non dice la verità. Forse, essendo un assiduo lettore di “Fake News” cerca di riproporle con una sua narrazione, infatti,sin dall’inizio della storia, egli affermò che per accedere ai cinque milioni di euro bisognava realizzare opere di “Viabilità Straordinaria”!

Non disse il vero e lo fece solo per mascherare la scelta del “Buco” come unica possibilità per poter accedere ai fondi contro chi, come noi, chiedeva che gli stessi venissero utilizzati per il rifacimento delle strade dissestate e per realizzarne di nuove con annessi marciapiedi nei quartieri periferici che da tempo aspettavano, e a riprova del fatto che non disse la verità possiamo citare le dichiarazioni date, ad una delegazione dei comitati, dall’allora assessore ai Lavori Pubblici della Regione Molise Pierpaolo Nagni che sosteneva che gli stessi fondi potevano essere utilizzati anche per la manutenzione della viabilità ordinaria. Ed ancora oggi non dice la verità, perché sa benissimo che non si tratta di riqualificazione ma bensì di speculazione edilizia, visto che “l’affare” verrà effettuato su suolo pubblico, per lungo tempo lasciato al degrado (vedi Pozzo Dolce) e letteralmente regalato ad un privato che realizzerà, se questo scempio riusciranno a portarlo a termine, dieci appartamenti di lusso, una palestra, un auditorium, negozi e garage che verranno venduti a peso d’oro. Si, verrà realizzato anche un parcheggio multi piano ma con un numero di posti macchina, tra quelli persi e quelli realizzati, ben al disotto dei numeri promessi, avremo, infatti, si e no una cinquantina di parcheggi in più! Tutto questo senza aver adottato un piano del traffico, e senza aver effettuato un adeguato studio sulla viabilità e senza dire che i costi di gestione del tunnel ricadranno sui cittadini.Ma il precario rapporto che il nostro sindaco ha con la verità è ancor più evidente quando enuncia le sue tesi. Infatti le nostre smentitealle affermazioni non veritiere del Sindaco vertono su quattro fatti inconfutabili:



I quesiti sono stati posti in maniera correttissima, basta leggerli, infatti vennero letti, verificati ed approvati da un avvocato amministrativista che al respingimento degli stessi da parte della Commissione Referendaria presentò, per conto del Comitato Referendario una diffida.

La Commissione Referendaria è un organo facilitatore e non censorio, quindi, come proposto dal Comitato Referendario poteva insieme ad esso trovare la formulazione adeguata alla stesura del quesito ma, per ben due volte, non lo ha fatto!

Secondo il Regolamento Referendario quando i quesiti vengono respinti dalla Commissione ilComitato Referendario può, entro trenta giorni, sottoporre al Consiglio Comunale, che è l’organo supremo in materia, la richiesta di indire egli stesso il Referendum. Richiesta che il Comitato ha sottoposto per ben due volte al Consiglio Comunale e per due volte bocciata.

Secondo il Regolamento Referendario è lo stessoConsiglio Comunale che può indire il referendum in piena autonomia. Per ben due volte su proposta dell’opposizione il Consiglio ha bocciato la richiesta di indire una consultazione popolare su questo tema con motivazioni risibili, come quello dello sperpero di risorse economiche!

Noi della lista “Termoli Bene Comune - Rete della Sinistra” con la nostra candidata a sindaco Marcella Stumpo saremo lì nel quartiere, nello slargo antistante la chiesa, per rispondere a tutte le vostre domande ed agli eventuali chiarimenti anche sulla vicenda del Tunnel domenica 12 maggio alle ore 19 e chiediamo, sin d’ora, ai rappresentati dei cittadini del quartiere San Pietro ed ai cittadini stessi di organizzare anche un ulteriore incontro in una giornata ed in un orario a voi più congeniale».