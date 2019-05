Depuratore, Sbrocca alla Stumpo: dov'era negli anni precedenti al mio mandato?

TERMOLI. La campagna elettorale sembra un contest tutti contro Sbrocca e diversamente non poteva essere, visto che è lui il sindaco in carica. Stavolta, il primo cittadino replica sempre a Marcella Stumpo. «La signora inizia a parlare anche del depuratore con il tipico atteggiamento di chi non conosce né si è informato sull’argomento ma crede di avere la verità in tasca.

Dov’era la signora Stumpo in tutti gli anni che hanno preceduto la mia amministrazione ed in cui io non facevo politica ma lei sì oltre a presenziare comitati e quant’altro, anni in cui il depuratore del porto non veniva né manutenuto né riqualificato e né controllato dal Comune.

Ad ogni buon conto voglio dirle che l’amministrazione guidata da me, non solo ha fatto denuncia ma è stata l’unica a prendere in mano con decisione la questione del depuratore per trovare una soluzione concreta. Quando il sottoscritto si è insediato come sindaco ha trovato una situazione di impasse totale: si parlava tanto di delocalizzazione ma nulla era stato fatto e nessuno aveva mai controllato la depurazione.

Il nostro obiettivo è stato fin da subito quello di chiudere il depuratore del porto e per farlo sono necessarie tre fasi, ovviamente ognuna delle quali richiede lunghi iter amministrativi e una mole di lavoro enorme tra progettazioni ed esecuzioni:

- la prima è l’apertura del modulo del Sinarca,

- la seconda portando una cospicua parte dei liquami del depuratore del porto verso il depuratore di Pantano Basso,

- la terza facendo convergere i residui liquami deviandoli dal depuratore del porto verso il depuratore del Consorzio industriale.

La prima fase è già terminata ed il depuratore del Sinarca è in funzione da mesi, la seconda è in fase di attuazione e sono sotto gli occhi di tutti i lavori in via Corsica per la posa in opera di nuove tubature e pompe di sollevamento, lavori che dovrebbero terminare entro giugno compreso il nuovo asfalto su via Corsica. La terza è in fase di valutazione da parte della Regione e dell’Egam.

Inoltre le rendo noto che la mia amministrazione comunale in accordo con l’Egam si è occupata anche del monitoraggio della depurazione dapprima con tecnici ambientali del Cosib, e poi con l’Università di Cassino a mezzo del prof. Esposito e del suo staff.

Lei non immagina neanche le enormi difficoltà che abbiamo avuto e superato brillantemente anche in considerazione dell’avvicendamento di competenza tra l’Egam e il Comune e del fatto che la concessionaria del nostro sistema idrico integrato aveva una convenzione scaduta, ma ovviamente lei tace sia gli enormi risultati ottenuti sia le difficoltà riscontrate.

Quindi signora candidata sarebbe opportuno che prima di parlare lei si informasse precisandole che noi, io o i tecnici che hanno alacremente lavorato in questi anni, siamo sempre stati e continueremo ad essere disponibili a mostrarle tutto il nostro durissimo lavoro e tutte le carte che vorrà vedere.

Anzi colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato in tutti questi anni per arrivare a tale risultato».