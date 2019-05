CAMPOBASSO. Attesa spasmodica nella serata di ieri in piazza Prefettura a Campobasso, per il comizio del Movimento 5 Stelle coi candidati sindaci, gli esponenti di opposizione a Palazzo D'Aimmo e il vicepremier e capo politico pentastellato Luigi Di Maio.

Intervenuti sia il capogruppo Andrea Greco che il candidato sindaco del comune capoluogo Roberto Gravina, affiancati sul palco dai candidati sindaci degli altri comuni al voto il 26 maggio, Nick Di Michele per Termoli, Luciano De Luca per Campomarino, ma anche Riccia e Trivento.

Di Maio ha arringato la folla da par suo, rivendicando tutto il lavoro svolto e blindando la legislatura.





Non ha nascosto divergenze con la Lega di Salvini nella maggioranza di Governo del Paese, ma ha anche affermato che non ci sono alternative e che questo porterà l'Esecutivo ad andare avanti fino a scadenza naturale, ossia al 2023. Non ha omesso nemmeno una riflessione sul casi Siri, sostenendo che era giusto e doveroso un passo indietro sul sottosegretario leghista.

Ma l'annuncio più importante è stato quello sul Contratto istituzionale di sviluppo, firmato proprio ieri dal premier Giuseppe Conte, che prevede fondi per 250 progetti, vedremo quali saranno ammessi, per creare infrastutture, cantieri e lavoro.