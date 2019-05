Resta fuori il sindaco D'Ambrosio, a Santa Croce di Magliano sarà battiquorum

SANTA CROCE DI MAGLIANO. E’ ufficiale, corsa a uno a Santa Croce di Magliano e per il candidato sindaco della lista Insieme per Santa Croce di Magliano l’avversario da battere sarà il quorum, ossia portare alle urne il prossimo 26 maggio il 50% più uno dei residenti iscritti alle liste elettorali, pena il commissariamento.

A rivelarcelo è stato il consigliere di minoranza ed ex sindaco Giovanni Gianfelice, «il Consiglio di Stato si è pronunciato martedì pomeriggio dando ragione alla Commissione elettorale e alla Prefettura difesa dall’Avvocatura dello Stato. Ora sta a noi far capire alla gente l’importanza del voto per il nostro paese che ereditiamo da questa pessima amministrazione in condizioni disastrose sia fisicamente che economicamente. Faremo appelli calorosi per raggiungere il quorum e cambiare finalmente pagina a Santa Croce dopo anni di mala politica dov’è abbiamo visto di tutto e di più».