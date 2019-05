Un'Altra Termoli cambia pelle, verso l'associazione politico-culturale

TERMOLI. Ci hanno tenuto a precisarlo, non è stata una cena - in una nota pizzeria del centro - di mera consolazione, ma è stata l'occasione per gettare il seme di una nascente associazione politico-culturale.

Parliamo della cosiddetta coalizione civica o ex coalizione civica, ribattezzata a metà aprile "Un'altra Termoli", salvo poi rinunciare alla presentazione delle liste e al candidato sindaco Antonio D'Ambrosio.

Ieri sera abbiamo incontrato gran parte di coloro che hanno condiviso l'ipotesi del quinto polo, poi naufragato per mancanza di condizioni politiche e di liste competitive, a fronte di qualche dietrofront eccellente.

Ma l'esperienza è stata comunque significativa, tanto da avere un prosieguo di natura politica e associativa. Vedremo quale nome sarà scelto e quali temi verranno portati avanti. Ormai le associazioni prendono il sopravvento sui partiti.