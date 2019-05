Europa e Termoli, spazio alle proposte dem nella campagna elettorale

TERMOLI. L’Europa sta cambiando. Questo è quello che sostiene la candidata al Parlamento europeo Elena Gentile, nell’incontro avvenuto ieri pomeriggio, alla sede elettorale del candidato sindaco Angelo Sbrocca.

Grazie al lavoro della delegazione del Pd — afferma la Gentile— in questi cinque anni abbiamo raggiunto tanti obbiettivi. Per esempio l’approvazione del pilastro sociale, che mancava in Europa, oggi è un atto ufficiale che sta ottenendo i sui risultati. L’Europa ha finalmente una direttiva sulla conciliazione dei tempi di lavoro— continua la Gentile— soprattutto per quanto riguarda le donne che devono far conciliare il lavoro, la famiglia, coltivare le loro passioni civili, politiche e professionali.

L’Europa offre una nuova visione di sviluppo, assecondando una visione di sostenibilità. Tutto questo attraverso un investimento di competenze e temo, conclude l’onorevole.

Tra i vari temi trattati, il candidato europeo, ha parlato anche della questione rifiuti e dell’idea stessadi riutilizzo di questi ultimi: «Deve esserci una vera e propria innovazione. Riutilizzare significa pensare, concepire, programmare, progettare un oggetto che abbia la possibilità di vivere più vite. Così facendo si apre un mercato enorme per i progettisti e profili professionali che oggi, purtroppo, non sono tra le priorità nella formazione professionale. L’importante è sintonizzarsi con il cambiamento che sta avvenendo e che avverrà».

Uno sviluppo che, secondo l’onorevole, può avvenire solo con una maggiore collaborazione, soprattutto tra l’Europa e i Comuni: «Siamo troppo disconnessi. L’Europa è una fucina di idee, di risorse che eroga direttamente su progetti innovativi e non solo. Nell’ultima seduta del Parlamento a Strasburgo, è stato approvato un nuovo piano di investimenti gestito direttamente dall’Europa stessa. Sono risorse comunitarie, ma anche di casse pensioni di professionisti. Hanno voglia di investire. Costruire una piattaforma di progettualità per gli investimenti. Cosa abbiamo partorito? La possibilità di costruire scuole sicure, ospedali, strutture sanitarie pubbliche e private. Inoltre l’Europa finanzierà un progetto di edilizia popolare. Avere una casa, significa avere una possibilità per integrarsi in una società e permettere ai bambini di essere i protagonisti della propria vita. È importante il voto alle europee ed è importante che una comunità abbia al suo interno valori come la democrazia, libertà e rispetto delle persone. Una comunità senza queste fondamenta, è una società povera. Auguro al sindaco Angelo Sbrocca di essere riconfermato. Questa città è rifiorita e questa Amministrazione merita di rimanere».

Su queste parole il sindaco uscente Angelo Sbrocca, chiude l’incontro ringraziando l’onorevole per quanto detto.