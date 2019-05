TERMOLI. Nella cornice sempre accogliente del Sottovento, locale nel porto turistico Marina di San Pietro di Termoli, la Lega per Salvini premier del Molise ha tenuto a battesimo assieme all’eurocandidata brindisina Ilaria Antelmi la lista verde in lizza alle amministrative di Termoli. Assente per motivi familiari Rita Colaci, il coordinatore regionale Luigi Mazzuto ha chiamato tutti i componenti, dai consiglieri uscenti Michele Marone e Annibale Ciarniello, alle forze fresche e nuove. Molti i giovani, per una battaglia al fianco del candidato sindaco Francesco Roberti. «Riparte da Termoli e Campobasso la nostra azione politica – riafferma Mazzuto – ec è la prima volta che presentiamo la lista per le comunali ci aspettiamo molto in termini di idee squadre e professionalità che stiamo mettendo accanto a Roberti candidato sindaco, non abbiamo pari. Ci sono due consiglieri comunali che hanno fatto gruppo in consiglio comunale scegliendo il percorso della lega già da tanto tempo poi abbiamo dentro gente nuova professionalmente ognuno ha il suo impegno per cui si mette in gioco con la Lega per rilanciare Termoli come porta dell’Est del Molise Termoli è importante per l’economia della regione, noi ci siamo, ci saremo, ci aspettiamo dall’elettorato una risposta forte, convinti come siamo che lo sponsor di Matteo Salvini non tutti se lo possono permettere.

Salvini è la novità della politica, lo sta dimostrando per quella politica del buonsenso e del fare le cose che si promettono si devono fare, quelle che non si possono fare non si devono promettere, noi ci attrezziamo anche per puntare a questo intanto partiamo dal buon senso e dalle cose che si possono fare per Termoli a iniziare da quelle che volevano realizzare gli altri ma non l’hanno fatto perché noi non lo vediamo». Dopo la breve presentazione della Antelmi, che ha stupito tutti per i suoi 42 anni, ne dimostrava molti meno, è stato il turno di Roberti, «Ci state mettendo la faccia accanto alla mia per poter tornare ad essere una città che farà invidia non solo al Molise ma a tutta la nazione. Io Termoli la conosco non poco, io sono termolese e Termoli con il sudore e il sacrificio, lavorando notte e giorno con il consorzio, la pesca e gli artigiani è quella che ha mantenuto il Pil di questa regione e quindi se noi con i nostri sacrifici abbiamo consentito a questa regione di essere una regione bella, tranquilla, abbiamo consentito all’alto Molise di uscire dal proprio isolamento perché non ci siamo mai tirati indietro nei momenti di difficoltà. Ma oggi Termoli chiede un aiuto lo chiediamo alle istituzioni regionali, al presidente Toma e attraverso il consenso elettorale dei nostri concittadini perché se Termoli cresce, cresce il Molise la più grossa criticità la subiamo noi perché nelle nostre famiglie non sempre c’è chi lavora la regione è piccola e si può collaborare al di là del campanile se iniziamo a sentirci comunità possiamo fare tante cose.

Quello che voglio fare insieme a voi non esiste un uomo solo al comando dobbiamo essere una squadra tutti insieme dobbiamo portare all’interno delle istituzioni il grido di preoccupazione quell’isolamento che molti cittadini quotidianamente vivono non è pensabile andare alla stazione alle 8 di mattina e vedere persone che dormono in stazione questa non è dignità. Noi queste elezioni le vinciamo, sono tranquillo e deciso non avrò un giorno di tempo da perdere se non per questa città, non possiamo lamentarci ci siamo presentati noi lo dobbiamo ai tanti giovani che sono costretti ad andare via da questa città, non è più possibile non possiamo promettere illusioni e libri dei sogni ma il saper ascoltare ed essere di nuovo una comunità No alle cattedrali nel deserto primo punto ci sarà l’attenzione per le fasce più deboli e le famiglie che vivono la precarietà dobbiamo andare a dormire con la speranza. Chiederemo i finanziamenti per de localizzare il depuratore. Istituito il consiglio di quartiere una volta al mese incontrerò il consiglio di quartiere sabato mattina, 20mila euro a quartiere e sarà il consiglio a dire la necessità per il proprio quartiere importante che i cittadini sappiano che è il comitato ad aver deciso cosa fare questo deve passare per un senso civico e di dire stiamo imparando a capire come funziona l’amministrazione, faremo un vero e proprio Consiglio e i consiglieri non eletti che rappresenteranno il quartiere presenteranno progetti da cantierare subito se abbiamo fatto tutti male chiediamo scusa e togliamo il disturbo».