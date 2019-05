TERMOLI. Il centrodestra torna agli antichi fasti e gremisce in ogni ordine di posti la sala dell’hotel Meridiano a Termoli. Tutti insieme appassionatamente, cittadini e candidati, dirigenti e simpatizzanti, chi c’è sempre stato, chi si avvicina per la prima volta e chi ci torna dopo un viaggio nel centrosinistra. Da Remo Di Giandomenico a Michele Iorio, per finire a Donato Toma, Annaelsa Tartaglione e Francesco Roberti, la nouvelle vague dei moderati. Non mancava nessuno (o quasi), schierata la giunta regionale, schierati tutte le potenziali bocche da fuoco di una coalizione che rinunciando al gigantismo di una volta, ha iniettato cemento armato nelle sei liste con cui cercheranno di abbattere gli avversari sin dal primo turno.

Prima di Roberti, nella convention adriatica di oggi pomeriggio hanno parlato solo la parlamentare azzurra e il Governatore, entrambi a riconoscere coerenza ed esperienza nel percorso politico del candidato sindaco, oltre che profonda amicizia. Un esercito pronto a marciare in via Sannitica, con diversi volti che quando tirava il vento dem gremivano le sale di centrosinistra, ma si sa la politica è una porta girevole. Non c’è vincolo di mandato, figuriamoci di appartenenza. Roberti, commosso ed emozionato, nonostante 17 anni di Consigli comunali alle spalle, ha lanciato il suo slogan, «Sarò il sindaco del popolo, perché è dal popolo che vengo».

Roberti non la manda a dire e tratta argomenti delicati, come raddoppio ferroviario, acqua e ospedale San Timoteo. «Termoli oggi ha la possibilità di tornare a risorgere, c’è la necessità di riconciliarci in un progetto comune per ridare dignità a un territorio che è stato dimenticato e impoverito. Un grazie ai compagni di viaggio che si sono battuti per sostenere l’attaccamento alla città e insieme saremo protagonisti per risollevarne le sorti. Non sono il protagonista ma lo siamo tutti noi, insieme, ci impegneremo in questa breve ma intensa campagna elettorale per vincere e tornare a garantire un governo di centrodestra grazie a Toma: Donato tu devi diventare amico dei termolesi, siamo gente di mare, che non ha paura di affrontare le tempeste della vita e ci risolleviamo quando dobbiamo difendere la nostra termolesità, siamo un popolo aperto all’accoglienza ma oggi Termoli ha bisogno di tanta attenzione e tanto sostegno a questa regione a cui tanto abbiamo dato di fronte alla crisi globale Termoli soffre lo stato delle numerose aziende, la chiusura dello Zuccherificio, la marineria schiacciata da incomprensibili regolamenti europei, artigiani rassegnati, oggi queste dinamiche gettano nello sconforto e nella sfiducia nella politica lontana dalle esigenze della gente. Possiamo sembrare un popolo litigioso ma siamo leali e riconoscenti.

Il San Timoteo è attrattivo per le regioni limitrofe se qualificato ed efficiente, oggi bisogna ringraziare le professionalità impegnate, queste persone che quotidianamente e in solitudine continuano a garantire servizi essenziali. Puntiamo sullo sviluppo ecocompatibile, usciamo dalle criticità ambientali e di un depuratore che sta mettendo in ginocchio il settore turistico e commerciale, anche edilizio per lo stop agli allacci, non vorremmo che l’immagine di Termoli subisca ulteriori oltraggi. Abbiamo il coraggio e la forza di rimboccarci le maniche per iniziare insieme un cammino che farà risollevare Termoli, saper ascoltare condividere e lavorare insieme, non farò sconti per difendere questa terra: se vuoi costruire una banca non radunare uomini per fare la legna ma insegna la nostalgia del mare vasto e infinito».