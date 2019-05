SAN MARTINO IN PENSILIS. Si è svolta nel tardo pomeriggio di venerdì la presentazione della lista n. 2 “Unione per San Martino” per le elezioni amministrative del 26 maggio a San Martino in Pensilis. Unione per San Martino è una lista civica nata fondamentalmente dalla unione di due forze politiche di centro-sinistra, il partito democratico e Articolo 1- Mdp che hanno trovato l’accordo su un programma fortemente innovativo basato sui temi della cittadinanza consapevole, servizi, bellezza, cultura, benessere, sicurezza e solidarietà. Il candidato sindaco, Filomena Saracino, con entusiasmo ed emozione, ha presentato la sua squadra formata da candidati di esperienza e giovani candidati, tutti fortemente motivati, consapevoli dell’importanza e della responsabilità che tale impegno richiede e pronti a proporre, lavorare, progettare, costruire per il bene comune. E’ stato un momento bello, intenso, partecipato: 13 volti nuovi hanno catturato la platea dimostrando tanta sostanza e tanta forma, sono stati bravi a raccontare, con maestria, le motivazioni alla base della loro scelta, le aspettative di un’esperienza così importante, il percorso che intendono praticare perché essa diventi utile a se stessi e agli altri. L’appuntamento successivo è sabato 18 per la presentazione del programma.